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Эрдоган: Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на препятствия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена двусторонними отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие между двумя странами препятствия.
Эрдоган: Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на препятствия
  • AP

Об этом турецкий лидер сказал в ходе встречи с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке.

«Эрдоган выразил удовлетворённость развитием отношений Турции с США», — цитирует пресс-службу Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции добавил, что в ходе контактов с американским лидером Джо Байденом сторонам удалось преодолеть некоторые препятствия в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов угрожают Турции введением санкций в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве в обходе введённых против неё ограничений.

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