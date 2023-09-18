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Байден призвал граждан США воздержаться от поездок в Иран

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Американский президент Джо Байден обратился к гражданам США с призывом воздержаться от поездок в Иран из-за «серьёзных рисков».
Байден призвал граждан США воздержаться от поездок в Иран
  • Gettyimages.ru

Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

«Я вновь напоминаю всем американцам о серьёзных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран», — говорится в релизе.

Байден добавил, что «владельцам американских паспортов» не следует ездить в Иран.

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.

Позднее Белый дом подтвердил, что Иран передал США пятерых арестованных американцев.

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