Байден призвал граждан США воздержаться от поездок в Иран

Американский президент Джо Байден обратился к гражданам США с призывом воздержаться от поездок в Иран из-за «серьёзных рисков».

Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

«Я вновь напоминаю всем американцам о серьёзных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран», — говорится в релизе.

Байден добавил, что «владельцам американских паспортов» не следует ездить в Иран.

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.

Позднее Белый дом подтвердил, что Иран передал США пятерых арестованных американцев.