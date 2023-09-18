МИД Ирана анонсировал обмен заключёнными с США 18 сентября

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.

«Сегодня состоится обмен заключёнными», — цитирует его ISNA.

Он уточнил, что стороны освободят по пять заключённых.

Официальный представитель МИД Ирана также добавил, что иранские активы, замороженные в Южной Корее, также будут предоставлены правительству 18 сентября.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.