МИД Ирана анонсировал обмен заключёнными с США 18 сентября
- Gettyimages.ru
«Сегодня состоится обмен заключёнными», — цитирует его ISNA.
Он уточнил, что стороны освободят по пять заключённых.
Официальный представитель МИД Ирана также добавил, что иранские активы, замороженные в Южной Корее, также будут предоставлены правительству 18 сентября.
В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.