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МИД Ирана анонсировал обмен заключёнными с США 18 сентября

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Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.
МИД Ирана анонсировал обмен заключёнными с США 18 сентября
  • Gettyimages.ru

«Сегодня состоится обмен заключёнными», — цитирует его ISNA.

Он уточнил, что стороны освободят по пять заключённых.

Официальный представитель МИД Ирана также добавил, что иранские активы, замороженные в Южной Корее, также будут предоставлены правительству 18 сентября.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

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