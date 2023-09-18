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МИД призвал россиян, у которых в ЕС отнимают транспорт, обращаться в ДСКЦ

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Министерство иностранных дел России призвало россиян, у которых в Евросоюзе отнимают транспорт, обращаться в Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ).
МИД призвал россиян, у которых в ЕС отнимают транспорт, обращаться в ДСКЦ
  • Gettyimages.ru
  • © Pia Bayer/picture alliance

Как отметили в министерстве, в связи с большим числом поступающих обращений россиян и находящихся за рубежом соотечественников МИД вновь подчёркивает необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за рубеж и пребывании в недружественных странах.

Также рекомендуется внимательно следить за предупреждениями внешнеполитического ведомства России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку. Кроме того, в ведомстве рекомендовали учитывать, что «при пересечении границы физическое лицо добровольно передаёт себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения».

«В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России, которым российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут передать всю информацию по телефону: +7 (495) 695-45-45 и e-mail: dskc@mid.ru», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также россиянам рекомендовали обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могли бы оказать практическую помощь в трудной ситуации.

Отмечается, что соответствующие списки юристов размещены на интернет-ресурсах МИД России – Консульского департамента, Департамента Ситуационно-кризисный центр и заграничных учреждений.

Также в МИД заявили, что так называемые разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по порядку въезда находятся за гранью абсурда и направлены против граждан России.

До этого Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

При этом ЕК разрешила не конфисковывать у россиян одежду на границе в рамках санкций.

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