Россия выходит из Совета Баренцева / Евро-Арктического региона. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

В Москве подчеркнули, что на протяжении 30 лет совет был полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, однако по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его работа с марта 2022 года фактически парализована.

«Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий», — пояснил МИД.

В сложившихся условиях Москва вынуждена объявить о выходе из совета, отметило министерство.

Россия при этом продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере, заявили в Москве.