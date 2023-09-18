Узнать больше

РИА Новости: Эрдоган обсудит с главой НАТО Украину и зерновую сделку

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обсудит Украину и зерновую сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.
РИА Новости: Эрдоган обсудит с главой НАТО Украину и зерновую сделку
  • Gettyimages.ru
  • © Filip Singer - Pool

«Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в «Турецком доме» в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация на Украине, черноморская зерновая инициатива и, конечно же, сотрудничество по линии Турция — НАТО», — сказал собеседник.

Также он сообщил о запланированных встречах Эрдогана с лидерами Алжира и Польши, пишет агентство.

Ранее Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.

Также он отметил, что Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить