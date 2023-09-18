РИА Новости: Эрдоган обсудит с главой НАТО Украину и зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обсудит Украину и зерновую сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в «Турецком доме» в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация на Украине, черноморская зерновая инициатива и, конечно же, сотрудничество по линии Турция — НАТО», — сказал собеседник.

Также он сообщил о запланированных встречах Эрдогана с лидерами Алжира и Польши, пишет агентство.

Ранее Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.

Также он отметил, что Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.