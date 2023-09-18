РИА Новости: Эрдоган обсудит с главой НАТО Украину и зерновую сделку
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«Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в «Турецком доме» в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация на Украине, черноморская зерновая инициатива и, конечно же, сотрудничество по линии Турция — НАТО», — сказал собеседник.
Также он сообщил о запланированных встречах Эрдогана с лидерами Алжира и Польши, пишет агентство.
Ранее Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.
Также он отметил, что Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.