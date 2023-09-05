Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине
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«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган добавил, что турецкая сторона готова внести свой вклад в случае, если страны изъявят такое желание.
Он также отметил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.