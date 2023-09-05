Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.

«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона готова внести свой вклад в случае, если страны изъявят такое желание.

Он также отметил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.