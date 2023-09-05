Узнать больше

Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.
Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона готова внести свой вклад в случае, если страны изъявят такое желание.

Он также отметил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить