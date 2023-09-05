Эрдоган: Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и проблема Запорожской атомной электростанции», — отметил турецкий лидер.

Он также уточнил, что турецкие власти надеются на скорейшее завершение конфликта на Украине.

Эрдоган ранее заявил, что Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности в рамках зерновой сделки, однако Киев использовал гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.