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Эрдоган: Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и проблема Запорожской атомной электростанции», — отметил турецкий лидер.

Он также уточнил, что турецкие власти надеются на скорейшее завершение конфликта на Украине.

Эрдоган ранее заявил, что Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности в рамках зерновой сделки, однако Киев использовал гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

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