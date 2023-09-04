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Эрдоган: Турция готова стать посредником в переговорах по Украине

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Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.
Эрдоган: Турция готова стать посредником в переговорах по Украине
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

Такое заявление сделал турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

«Для установления прочного мира мы прилагаем все усилия... Ранее мы провели переговоры между сторонами, и как всегда мы готовы внести свой вклад в этом отношении», — сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности в рамках зерновой сделки, однако Киев использовал гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

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