Путин: Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это недопустимо.

Путин также заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после выполнения российской части договорённостей.