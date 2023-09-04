Путин: Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что это недопустимо.
Путин также заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после выполнения российской части договорённостей.