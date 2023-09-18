Кабулов отметил прогресс на пути к подписанию соглашения с Ираном

Россия и Иран достигли прогресса на пути к заключению всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.

Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, проект договора в настоящее время согласовывается сторонами.

«Прогресс есть. Это обычный процесс, когда готовится такой большой межгосударственный договор. Это абсолютно нормально, когда возникают какие-то пункты в проекте договора, которые требуют согласования», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты на данный момент не ведут переговоров с Ираном о восстановлении ядерной сделки.