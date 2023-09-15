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США не ведут переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном

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Соединённые Штаты на данный момент не ведут переговоров с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
США не ведут переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном
  • AFP

По его словам, Вашингтон продолжает верить, что дипломатия является самым эффективным способом достичь этого результата.

«Но сейчас нет активных дипломатических контактов по этому вопросу из-за шагов, которые предпринял Иран, и его отказа или неспособности вернуться к взаимному соблюдению СВПД», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции в Вашингтоне.

В июле газета The Guardian сообщала, что Великобритания и Европа намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.

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