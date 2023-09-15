США не ведут переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном

Соединённые Штаты на данный момент не ведут переговоров с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон продолжает верить, что дипломатия является самым эффективным способом достичь этого результата.

«Но сейчас нет активных дипломатических контактов по этому вопросу из-за шагов, которые предпринял Иран, и его отказа или неспособности вернуться к взаимному соблюдению СВПД», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции в Вашингтоне.

В июле газета The Guardian сообщала, что Великобритания и Европа намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.