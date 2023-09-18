Rzeczpospolitej: главу МИД Польши обвинили в незаконной продаже виз мигрантам
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Об этом сообщает Rzeczpospolitej.
Отмечается, что за три года они инициировали выдачу около 350 тыс. виз для рабочих из Африки и Азии.
Рау опроверг обвинения, заявив, что речь идёт «о каскаде фейковых новостей».
Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.