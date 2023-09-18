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Rzeczpospolitej: главу МИД Польши обвинили в незаконной продаже виз мигрантам

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Главу МИД Польши Збигнева Рау и его бывшего заместителя Петра Вавжика обвинили в незаконной продаже виз для 350 тыс. мигрантов из Африки и Азии.
Rzeczpospolitej: главу МИД Польши обвинили в незаконной продаже виз мигрантам
  • Gettyimages.ru
  • © Patryk_Kosmider

Об этом сообщает Rzeczpospolitej.

Отмечается, что за три года они инициировали выдачу около 350 тыс. виз для рабочих из Африки и Азии.

Рау опроверг обвинения, заявив, что речь идёт «о каскаде фейковых новостей».

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.

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