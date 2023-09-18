В СФ после слов Шольца напомнили о двойных стандартах при поглощении ГДР ФРГ

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на фоне заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории, подчеркнула в беседе с RT, что Шольцу «надо хорошо подумать», прежде чем делать какие-либо заявления, поскольку, например, поглощение ГДР ФРГ «противоречит нормам международного права».

«Двойные западные стандарты ярче всего проявляются в вопросе непризнания ЕС и США законности крымского референдума 2014 года, воссоединения Республики Крым с Россией на фоне того, что коллективным Западом признаётся незаконное, без проведения общенародного референдума поглощение Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия, в то время как поглощение ГДР ФРГ является ярким примером экономической аннексии территории Восточной Германии», — выразила мнение Ковитиди.

По её словам, поглощение ГДР ФРГ «противоречит нормам международного права, поскольку решение о присоединении принималось только парламентом Восточной Германии в одностороннем порядке».

17 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ответ на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об условиях переговоров на Украине предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии.

По словам Рогова, если немецкий политик хочет войти в историю таким порядочным, ему стоит вывести войска из Восточной Германии.