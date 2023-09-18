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Депутат Чепа заявил о бесперспективности «формулы мира» Киева

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира».
Депутат Чепа заявил о бесперспективности «формулы мира» Киева
  • Gettyimages.ru

Депутат выразил согласие с тем, что формула, которую выдвигал Зеленский, «никогда не сработает».

По его мнению, она «бесперспективная и нет никакого смысла её обсуждать».

Собеседник RT также напомнил, что в процессе этого предложения поступали другие обращения от ряда стран, которые имеют абсолютно другие подходы к решению мирного урегулирования.

«То, что официально предлагает Киев, — предназначено для затягивания переговоров. Официальный Киев всячески торпедирует мирные переговоры и выдвигает неприемлемые условия», — заключил Чепа.

Ранее стало известно о том, что Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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