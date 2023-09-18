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Польский министр пригрозил не пустить Украину в ЕС из-за вопроса зерна

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Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не решится вопрос экспорта зерна. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Польши Роберт Телус.

Заявление министра привёл телеканал TVN24.

По его мнению, необходимо поставить Украине условия для вступления в ЕС.

Он добавил, что Польше, когда происходило её вступление в ЕС, условия «были навязаны очень жёстко».

Ранее правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии.

До этого сообщалось, что Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.

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