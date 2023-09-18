Польский министр пригрозил не пустить Украину в ЕС из-за вопроса зерна
Заявление министра привёл телеканал TVN24.
По его мнению, необходимо поставить Украине условия для вступления в ЕС.
Он добавил, что Польше, когда происходило её вступление в ЕС, условия «были навязаны очень жёстко».
Ранее правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии.
До этого сообщалось, что Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.