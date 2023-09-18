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Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ и отметил большие потери

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Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ, отметив большие потери среди личного состава войск.
Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ и отметил большие потери
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

Так он прокомментировал серию постов бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью: «Украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

«Так много смертей за такую мелочь», — написал Илон Маск.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.

В сенате США началось расследование в связи с отказом предпринимателя Илона Маска включить спутниковую сеть Starlink.

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