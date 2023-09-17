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Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия продиктует свои условия мира на Украине

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Бывший разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что российская сторона продиктует свои условия мира на Украине.

В эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel он рассказал, что украинский конфликт закончится победой ВС России, которая «продиктует свои условия соглашения».

«Наиболее вероятно, что Украина безоговорочно капитулирует», — сказал Риттер.

Он отметил, что Украина окажется в данной ситуации из-за нежелания признать действительность, которая заключается в том, что украинская армия не сможет нанести поражение российской.

15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вокруг российско-украинских переговоров возникает заговор.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года с признанием территориальных завоеваний противоборствующих сторон в контексте мирных переговоров по Украине.

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