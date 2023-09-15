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Глава МИД Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает заговор

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вокруг российско-украинских переговоров возникает заговор.

По его словам, в последнее время было выдвинуто множество гуманитарных посреднических инициатив.

«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор. И попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову», — подчеркнул Лавров.

12 сентября министр заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирования конфликта на Украине не стоит ожидать в ближайшей перспективе.

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