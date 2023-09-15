Глава Минобороны ФРГ намекнул на территориальные уступки по Украине ради мира
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Он назвал соглашение вдохновляющим и отметил, что достижение мира сегодня требует «упорства и готовности к компромиссам и креативности».
«Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», — цитирует Писториуса РИА Новости.
Политик акцентировал внимание на annus normalis, решении признать территориальные и имущественные завоевания, которые предшествовали 1624 году, а также на статус-кво сторон конфликта.
Примечательно, что ранее Писториус сообщил, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.