Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года с признанием территориальных завоеваний противоборствующих сторон в контексте мирных переговоров по Украине.

Он назвал соглашение вдохновляющим и отметил, что достижение мира сегодня требует «упорства и готовности к компромиссам и креативности».

«Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», — цитирует Писториуса РИА Новости.

Политик акцентировал внимание на annus normalis, решении признать территориальные и имущественные завоевания, которые предшествовали 1624 году, а также на статус-кво сторон конфликта.

Примечательно, что ранее Писториус сообщил, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.