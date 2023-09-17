Журналист издания Daily Mail Питер Хитченс выразил мнение, что украинский конфликт давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом.

Он отметил, что Соединённые Штаты и Европа задумались о прекращении поддержки Украины.

По словам Хитченса, если бы этот конфликт не изображали так широко в «грубо-примитивных» терминах как битву между абсолютным добром и абсолютным злом, «а это не так», можно было бы раньше достичь нынешней стадии.

«Но лучше поздно, чем никогда», — добавил журналист.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что странам Евросоюза предстоит продумать свои дальнейшие действия, если российские войска одержат победу на Украине.