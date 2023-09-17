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Журналист Хитченс: Запад ошибся, представив Украину добром в конфликте с Россией

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Журналист издания Daily Mail Питер Хитченс выразил мнение, что украинский конфликт давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом.
Журналист Хитченс: Запад ошибся, представив Украину добром в конфликте с Россией
  • AP

Он отметил, что Соединённые Штаты и Европа задумались о прекращении поддержки Украины.

По словам Хитченса, если бы этот конфликт не изображали так широко в «грубо-примитивных» терминах как битву между абсолютным добром и абсолютным злом, «а это не так», можно было бы раньше достичь нынешней стадии.

«Но лучше поздно, чем никогда», — добавил журналист.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что странам Евросоюза предстоит продумать свои дальнейшие действия, если российские войска одержат победу на Украине.

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