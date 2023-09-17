Журналист Хитченс: Запад ошибся, представив Украину добром в конфликте с Россией
- AP
Он отметил, что Соединённые Штаты и Европа задумались о прекращении поддержки Украины.
По словам Хитченса, если бы этот конфликт не изображали так широко в «грубо-примитивных» терминах как битву между абсолютным добром и абсолютным злом, «а это не так», можно было бы раньше достичь нынешней стадии.
«Но лучше поздно, чем никогда», — добавил журналист.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что странам Евросоюза предстоит продумать свои дальнейшие действия, если российские войска одержат победу на Украине.