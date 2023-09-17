Салливан и Ван И обсудили украинский конфликт и Тайвань
«Стороны провели откровенные, независимые и конструктивные переговоры», — говорится в сообщении.
Помимо прочего, на переговорах были затронуты темы двусторонних отношений стран и украинского конфликта.
Также стороны обсудили вопросы, связанные с Тайванем.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай в данный момент представляют «самую острую угрозу существующему миропорядку».
Также министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем.