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Салливан и Ван И обсудили украинский конфликт и Тайвань

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Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И провели переговоры на Мальте. Стороны обсудили украинский конфликт и ситуацию с Тайванем, сообщает Белый дом.

«Стороны провели откровенные, независимые и конструктивные переговоры», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, на переговорах были затронуты темы двусторонних отношений стран и украинского конфликта.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с Тайванем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай в данный момент представляют «самую острую угрозу существующему миропорядку».

Также министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем.

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