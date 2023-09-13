Госсекретарь США Блинкен назвал Россию и КНР самой острой угрозой миропорядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай в данный момент представляют «самую острую угрозу существующему миропорядку».

Об этом он сказал в ходе выступления в университете Джонса Хопкинса, его слова приводит РИА Новости.

По словам Блинкена, российская специальная военная операция на Украине является «актуальной угрозой мировому порядку».

Кроме того, добавил он, значительный долгосрочный вызов миру представляет собой Китай, который «сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать».

Блинкен также указал на союз Москвы и Пекина, партнёрство которых «не имеет предела».

Ранее Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны.