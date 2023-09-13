Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны.

Об этом он сказал в ходе выступления в университете Джонса Хопкинса.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, относительная геополитическая стабильность, которая длилась на протяжении нескольких лет, начинает уступать место ситуации, когда мировые державы конкурируют друг с другом.

Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.

В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.