Байден рассказал о сказанных Путину словах, что КНР «не очень уважает» Россию
Об этом, как информирует РИА Новости, он объявил в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны.
По словам Байдена, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. При этом, как отметил американский лидер, он не ждал, что Москва привлечёт к переговорам Пекин.
«У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — сказал Байден.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай в данный момент представляют «самую острую угрозу существующему миропорядку».
Также министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем.