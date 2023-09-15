Байден рассказал о сказанных Путину словах, что КНР «не очень уважает» Россию

Президент США Джо Байден рассказал, что заявил российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию.

Об этом, как информирует РИА Новости, он объявил в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны.

По словам Байдена, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. При этом, как отметил американский лидер, он не ждал, что Москва привлечёт к переговорам Пекин.

«У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — сказал Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай в данный момент представляют «самую острую угрозу существующему миропорядку».

Также министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем.