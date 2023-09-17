Глава Минприроды: официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершён

Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию завершился, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

«Завершился шестидневный визит товарища Ким Чен Ына в нашу страну», — сказал Козлов.

Он отметил, что в ходе визита были обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.

Кроме того, Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.