Губернатор Кожемяко заявил, что приморцам был бы интересен отдых в КНДР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что жителям региона было бы интересно отправиться отдыхать в Северную Корею.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Товарищ председатель (Ким Чен Ын. — RT) сказал, что у них сейчас строится курорт такого серьёзного очень уровня, поэтому я думаю, что жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», — заявил он.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.

Также Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.