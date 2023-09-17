Узнать больше

Губернатор Кожемяко заявил, что приморцам был бы интересен отдых в КНДР

Короткая ссылка
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что жителям региона было бы интересно отправиться отдыхать в Северную Корею.
Губернатор Кожемяко заявил, что приморцам был бы интересен отдых в КНДР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Товарищ председатель (Ким Чен Ын. — RT) сказал, что у них сейчас строится курорт такого серьёзного очень уровня, поэтому я думаю, что жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», — заявил он.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.

Также Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить