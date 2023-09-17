В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды после наводнений
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Об этом сообщил министр окружающей среды в правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир.
«Число случаев отравления детей загрязнённой водой возросло до 150», — приводит его слова ТАСС.
Мунир отметил, что власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.
Ранее аэромобильный госпиталь МЧС России прилетел в пострадавшую от наводнения Ливию для помощи местному населению.