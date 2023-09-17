В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды после наводнений

По меньшей мере 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями.

Об этом сообщил министр окружающей среды в правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир.

«Число случаев отравления детей загрязнённой водой возросло до 150», — приводит его слова ТАСС.

Мунир отметил, что власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.

Ранее аэромобильный госпиталь МЧС России прилетел в пострадавшую от наводнения Ливию для помощи местному населению.