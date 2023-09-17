Ким Чен Ын подарил подарок Тихоокеанскому флоту
- РИА Новости
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«На память посещения ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он также получил подарок от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
Ранее ЦТАК КНДР опубликовало фотографию северокорейского лидера Ким Чен Ына в шапке-ушанке.
Также сообщалось, что лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного университета во Владивостоке и встретился с северокорейскими студентами.