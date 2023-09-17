Узнать больше

Ким Чен Ын подарил подарок Тихоокеанскому флоту

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту
Ким Чен Ын подарил подарок Тихоокеанскому флоту
  • РИА Новости

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«На память посещения ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он также получил подарок от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Ранее ЦТАК КНДР опубликовало фотографию северокорейского лидера Ким Чен Ына в шапке-ушанке.

Также сообщалось, что лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного университета во Владивостоке и встретился с северокорейскими студентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить