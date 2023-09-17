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ЦТАК КНДР опубликовало фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке

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Государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР опубликовало фотографию северокорейского лидера Ким Чен Ына в шапке-ушанке.
ЦТАК КНДР опубликовало фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке
  • Gettyimages.ru

На снимке Ким Чен Ын, улыбаясь, пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного университета во Владивостоке и встретился с северокорейскими студентами.

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