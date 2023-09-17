Политолог Сато: Украина скрывает данные о численности населения
Об этом пишет РИА Новости.
При этом, по его словам, как народ украинцы находятся «под угрозой исчезновения».
Кроме того, Сато отметил, что в последний раз на Украине перепись населения проводилась в 2001 году.
«Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — сказал политолог.
Ранее временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне.
Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что к концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек.