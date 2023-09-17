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Политолог Сато: Украина скрывает данные о численности населения

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Бывший главный аналитик МИД Японии, приглашённый профессор Университета Досися Масару Сато заявил в беседе с Nihon Keizai, что Украина скрывает данные о численности населения страны.

Об этом пишет РИА Новости.

При этом, по его словам, как народ украинцы находятся «под угрозой исчезновения».

Кроме того, Сато отметил, что в последний раз на Украине перепись населения проводилась в 2001 году.

«Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — сказал политолог.

Ранее временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне.

Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что к концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек.

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