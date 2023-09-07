Экс-премьер Украины Азаров: к концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек
- AP
- © Bram Janssen
«Пример потерь убитыми — 350 тыс., 450 тыс., в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», — сказал Азаров в эфире телеканала «Мрия», запись опубликована в его Telegram-канале.
Он отметил, что для Украины полмиллиона человек — это население крупного областного центра.
По его словам, такие потери несутся в результате бездарных действий киевского режима.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.
По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.