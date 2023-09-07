Узнать больше

Экс-премьер Украины Азаров: к концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек

Короткая ссылка
К концу 2023 года число потерь украинской армии превысит 500 тыс. человек, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины Азаров: к концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек
  • AP
  • © Bram Janssen

«Пример потерь убитыми — 350 тыс., 450 тыс., в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», — сказал Азаров в эфире телеканала «Мрия», запись опубликована в его Telegram-канале.

Он отметил, что для Украины полмиллиона человек — это население крупного областного центра.

По его словам, такие потери несутся в результате бездарных действий киевского режима.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить