Небензя заявил, что «выхлопа» от заседания СБ ООН с участием Зеленского не будет

«Выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием украинского президента Владимира Зеленского будет нулевым.

«Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания... Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту», — цитирует его РИА Новости.

По словам Небензи, для Зеленского привычна роль комика на сцене, а России грустно наблюдать как стране — основателю ООН за тем, что высокая трибуна используется для самопиара.

Ранее российский дипломат сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, будет и украинский лидер Владимир Зеленский.

По данным Politico, Зеленский в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.