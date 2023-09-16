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Экс-советник Рейгана призвал отправить уехавших за границу украинцев на фронт

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Экс-советник президента США Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.
Экс-советник Рейгана призвал отправить уехавших за границу украинцев на фронт
  • Gettyimages.ru

«Я против того, чтобы в борьбе... украинцы призывного возраста оставались за границей со своими украинскими паспортами. Последнее следует отменить, опубликовав имена в их родных городах и последний адрес», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее СБУ сообщила о задержании в Одесской области одного из руководителей Измаильского морпорта, который продавал уклонистам документы для выезда за границу.

Также прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.

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