В Киеве накрыли военкомат, где выдавали поддельные документы для уклонистов

Прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА» со ссылкой на прокуратуру, без права залога арестовали трёх чиновников диагностического медцентра и военкомата.

Медики подделывали для уклонистов документы, согласно которым мужчины якобы на протяжении нескольких лет проходили длительное лечение. Сотрудники столичного военкомата, в свою очередь, подтверждали диагноз выводом военно-врачебной комиссии.

Цена соответствующей услуги составляла $11 тыс.

Ранее газета Le Figaro писала, что мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, чтобы не погибнуть на фронте.

Также сообщалось, что в Киеве за получение взятки задержан член военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования.