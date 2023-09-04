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В Киеве накрыли военкомат, где выдавали поддельные документы для уклонистов

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Прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.
В Киеве накрыли военкомат, где выдавали поддельные документы для уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает украинское издание «СТРАНА» со ссылкой на прокуратуру, без права залога арестовали трёх чиновников диагностического медцентра и военкомата.

Медики подделывали для уклонистов документы, согласно которым мужчины якобы на протяжении нескольких лет проходили длительное лечение. Сотрудники столичного военкомата, в свою очередь, подтверждали диагноз выводом военно-врачебной комиссии.

Цена соответствующей услуги составляла $11 тыс.

Ранее газета Le Figaro писала, что мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, чтобы не погибнуть на фронте.

Также сообщалось, что в Киеве за получение взятки задержан член военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования.

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