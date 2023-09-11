СБУ задержала главу морского порта, выдававшего документы для уклонистов

СБУ сообщила о задержании в Одесской области одного из руководителей Измаильского морпорта, который продавал уклонистам документы для выезда за границу.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что речь идёт о заместителе директора Измаильского морпорта Александре Ломове, а также секретаре комиссии — чиновнике Дунайского межрегионального управления «МорАда».

«За $700—1200 они предлагали мужчинам выехать с Украины как члены экипажа торговых кораблей. Для этого чиновники «помогали» своим клиентам «гарантированно» сдать экзамен на получение соответствующей квалификации», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.