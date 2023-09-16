Шольц ответил на публикацию о Германии как о «больном человеке Европы»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на публикацию в британской газете The Economist, в которой обозреватели задались вопросом, не является ли Германия новым «больным человеком Европы».

Как отметил политик, эта «англосаксонская газета» критикует Берлин за якобы одержимость властей Германии тем, чтобы брать на себя долги.

«В тексте, по сути, нам рекомендуют брать дополнительные долги на сумму от €100 млрд до €200 млрд в год. Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — сказал Шольц в беседе с Die Welt.

Ранее Шольц заявил, что проблемы в экономике Германии заключаются в ослаблении глобального спроса и падении экспорта.