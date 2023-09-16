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Bloomberg: Шольц назвал падение экспорта главной причиной проблем экономики ФРГ

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Проблемы в экономике Германии заключаются в ослаблении глобального спроса и падении экспорта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт агентство Bloomberg.
Bloomberg: Шольц назвал падение экспорта главной причиной проблем экономики ФРГ
  • AP

Также он указал, что на немецкую экономику оказывает влияние высокая инфляция и рост цен на энергоносители. По его словам, стоимость газа и электричества в ФРГ в два или три раза превышают показатели февраля 2022 года.

Шольц добавил, что нарушение цепочек поставок, которое началось во время пандемии, только усугубляет проблемы.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что считает глупостью отказ Германии от российского газа.

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