Депутат бундестага Вагенкнехт считает глупостью отказ ФРГ от российского газа
- РИА Новости
«Всем, кто ещё верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на столь же недорогой сжиженный газ из США или Катара, по крайней мере в среднесрочной перспективе, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать», — цитирует её ИноТВ.
По словам политика, несмотря на санкции, другие европейские страны всё так же покупают сжиженный газ «в огромных объёмах либо напрямую из России, либо обходными путями», в то время как Берлин не делает этого.
«Конечно, это довольно дорого, но, по крайней мере, это лучше, чем его отсутствие — видимо, говорят себе другие европейские правительства», — сказала Вагенкнехт.
Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар ранее заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.