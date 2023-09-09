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Депутат бундестага Вагенкнехт считает глупостью отказ ФРГ от российского газа

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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает глупостью отказ Германии от российского газа.
Депутат бундестага Вагенкнехт считает глупостью отказ ФРГ от российского газа
  • РИА Новости

«Всем, кто ещё верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на столь же недорогой сжиженный газ из США или Катара, по крайней мере в среднесрочной перспективе, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать», — цитирует её ИноТВ.

По словам политика, несмотря на санкции, другие европейские страны всё так же покупают сжиженный газ «в огромных объёмах либо напрямую из России, либо обходными путями», в то время как Берлин не делает этого.

«Конечно, это довольно дорого, но, по крайней мере, это лучше, чем его отсутствие — видимо, говорят себе другие европейские правительства», — сказала Вагенкнехт.

Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар ранее заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.

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