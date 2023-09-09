Депутат бундестага Вагенкнехт считает глупостью отказ ФРГ от российского газа

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает глупостью отказ Германии от российского газа.

«Всем, кто ещё верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на столь же недорогой сжиженный газ из США или Катара, по крайней мере в среднесрочной перспективе, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать», — цитирует её ИноТВ.

По словам политика, несмотря на санкции, другие европейские страны всё так же покупают сжиженный газ «в огромных объёмах либо напрямую из России, либо обходными путями», в то время как Берлин не делает этого.

«Конечно, это довольно дорого, но, по крайней мере, это лучше, чем его отсутствие — видимо, говорят себе другие европейские правительства», — сказала Вагенкнехт.

Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар ранее заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.