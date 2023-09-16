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Варшава объявила тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией

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Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.
Варшава объявила тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал глава МВД страны Мариуш Каминьский, передаёт RMF24.

Он пригласил все компании, которые имеют желание поучаствовать в этом проекте, подать предложения в Пограничную службу.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», — добавил министр.

По его словам, тендер завершат в середине ноября, чтобы подрядчик мог начать строительство в этом году. Каминьский подчеркнул, что заграждение поможет следить за ситуацией вдоль границы с Белоруссией.

Ранее он заявил, что Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

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