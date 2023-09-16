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Французский министр из-за инфляции призвала учить школьников готовке

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Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар заявила о том, что в школы необходимо вернуть уроки готовки, чтобы избежать лишних затрат на покупку дорогой готовой еды на фоне высокой продовольственной инфляции.
Французский министр из-за инфляции призвала учить школьников готовке
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в интервью газете Sud Ouest.

Министру задали вопрос, как можно предотвратить рост продовольственной инфляции, которая затрагивает бюджеты многодетных семей.

«Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы», — добавила Грегуар.

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля выругался после вопроса одного из журналистов, намекнув, что ему надоело давать комментарии по поводу состояния сельского хозяйства в стране.

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