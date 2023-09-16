Тела трёх младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше

Полиция обнаружила тела трёх младенцев в подвале жилого дома деревни Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши.

Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным издания, по этому делу задержаны двое подозреваемых.

«54-летний отец по крайней мере одного из новорождённых, а также 20-летняя дочь мужчины, которая одновременно является матерью одного из погибших детей», — говорится в публикации.

На текущий момент в доме работают полицейские криминалисты, а задержанной женщине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки топором.