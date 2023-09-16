Тела трёх младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше
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Об этом сообщает радиостанция RMF24.
По данным издания, по этому делу задержаны двое подозреваемых.
«54-летний отец по крайней мере одного из новорождённых, а также 20-летняя дочь мужчины, которая одновременно является матерью одного из погибших детей», — говорится в публикации.
На текущий момент в доме работают полицейские криминалисты, а задержанной женщине предъявлено обвинение в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки топором.