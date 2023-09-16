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Сенатор Ковитиди: Зеленский становится опасен для своих же хозяев

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Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.
Сенатор Ковитиди: Зеленский становится опасен для своих же хозяев
  • AP

«Зеленский всё ярче обозначает террористическую направленность Украины. Угрозы, озвученные президентом Украины в адрес зарубежного сообщества, (в случае если. — RT) США и ЕС перестанут давать ВСУ деньги на войну, — очень тревожный знак. Зеленский становится опасен для своих же хозяев», — считает сенатор.

По её словам, Россия предупреждала, что США, вырастившие ИГИЛ*, пытаются из Украины сделать ещё одного опасного, кровожадного монстра.

«В результате уже в США публично заявляют о том, что миллионы украинских беженцев (после заявления Зеленского) опасны», — добавила Ковитиди.

Ранее Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи.

Американский журналист Гленн Гринвальд сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского является прямой угрозой.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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