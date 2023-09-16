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Журналист Гринвальд назвал угрозой заявление Зеленского об украинцах на Западе

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Американский журналист Гленн Гринвальд сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о непредсказуемой реакции украинских беженцев, находящихся на Западе, если западные страны начнут сокращать помощь Украине, является прямой угрозой.

Как он отметил в подкасте System Update в социальной сети X, Зеленский, по сути, сравнил украинских беженцев с террористическими ячейками.

«По сути, он говорит: «У меня есть террористические ячейки, внедрённые в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну... если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул Гринвальд, данное заявление сложно расценивать иначе как «очень похожее на угрозу».

Ранее Зеленский в интервью The Economist пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

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