Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников»
Как сообщают в Минобороны России, глава Северной Кореи смог посмотреть на фрегате современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля. В частности, он смог увидеть крылатые ракеты морского базирования «Калибр».
Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов рассказал ему также о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.