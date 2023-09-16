Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников»

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну, посетившему фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке, продемонстрировали новое вооружение корабля.

Как сообщают в Минобороны России, глава Северной Кореи смог посмотреть на фрегате современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля. В частности, он смог увидеть крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов рассказал ему также о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.