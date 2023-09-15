Во Франции спрогнозировали рост цен на электроэнергию до 10% в следующем году
- РИА Новости
«Цены на электроэнергию не вырастут более чем на 10% на протяжении 2024 года», — цитирует её РИА Новости.
По словам министра, ограничения цен, которые позволяют гражданам платить за энергетику по «наиболее низким ценам в Европе», будут постепенно отменяться в 2024 году.
При этом ранее президент французского Комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон допустил рост цен на электроэнергию до 20% с 2024 года.
В МВФ заявили, что властям ЕС необходимо принять амбициозные меры по наращиванию производительности для увеличения роста экономики зоны евро.