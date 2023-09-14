Регулятор во Франции допустил рост цен на электроэнергию на 10—20% с 2024 года

Цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10—20% с 2024 года.

Об этом заявил президент французского Комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон.

«В ходе проведённых подсчётов тарифов на продажу электричества Франция должна прийти к их увеличению на 10—20% в следующем году», — приводит его слова телеканал BFM Business.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям ЕС необходимо принять амбициозные меры по наращиванию производительности для увеличения роста экономики зоны евро.