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Регулятор во Франции допустил рост цен на электроэнергию на 10—20% с 2024 года

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Цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10—20% с 2024 года.
Регулятор во Франции допустил рост цен на электроэнергию на 10—20% с 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил президент французского Комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон.

«В ходе проведённых подсчётов тарифов на продажу электричества Франция должна прийти к их увеличению на 10—20% в следующем году», — приводит его слова телеканал BFM Business.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям ЕС необходимо принять амбициозные меры по наращиванию производительности для увеличения роста экономики зоны евро.

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