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Орбан: Венгрия, Румыния, Польша, Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.
Орбан: Венгрия, Румыния, Польша, Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины
  • РИА Новости

Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.

По словам политика, еврочиновники пока не хотят продлевать ограничительные меры.

«И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.

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