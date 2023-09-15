Орбан: Венгрия, Румыния, Польша, Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.

Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.

По словам политика, еврочиновники пока не хотят продлевать ограничительные меры.

«И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.