Орбан: Венгрия, Румыния, Польша, Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины
- РИА Новости
Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.
По словам политика, еврочиновники пока не хотят продлевать ограничительные меры.
«И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.
Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.