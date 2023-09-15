Yle: Финляндия может запретить въезд в страну зарегистрированных в России машин
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Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на источники.
«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей», — говорится в публикации.
Ожидается, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявит об этом решении 15 сентября.
Ранее стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.
Помимо того, власти Латвии приняли решение запретить с 12 сентября въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.