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Yle: Финляндия может запретить въезд в страну зарегистрированных в России машин

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Власти Финляндии планируют запретить въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России.
Yle: Финляндия может запретить въезд в страну зарегистрированных в России машин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на источники.

«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей», — говорится в публикации.

Ожидается, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявит об этом решении 15 сентября.

Ранее стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

Помимо того, власти Латвии приняли решение запретить с 12 сентября въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России. 

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