Минсельхоз Румынии поддерживает идею продления запрета ввоза зерна с Украины
- AP
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По мнению румынского Минсельхоза, запрет на импорт украинского зерна положительно повлиял на рынок зерновых в Румынии.
«Решение Еврокомиссии должно продлить ограничительные меры как минимум до конца 2023 года, чтобы не повлиять на конкурентоспособность фермеров», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Также сообщалось о том, почему ряд стран ЕС намерен добиться запрета на ввоз зерна с Украины.