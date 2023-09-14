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Минсельхоз Румынии поддерживает идею продления запрета ввоза зерна с Украины

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Министерство сельского хозяйства Румынии выступило за продление запрета импорта украинского зерна минимум до конца текущего года.
Минсельхоз Румынии поддерживает идею продления запрета ввоза зерна с Украины
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению румынского Минсельхоза, запрет на импорт украинского зерна положительно повлиял на рынок зерновых в Румынии.

«Решение Еврокомиссии должно продлить ограничительные меры как минимум до конца 2023 года, чтобы не повлиять на конкурентоспособность фермеров», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Также сообщалось о том, почему ряд стран ЕС намерен добиться запрета на ввоз зерна с Украины.

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